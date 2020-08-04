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Офис дипмиссии РК пострадал при взрыве в Бейруте – МИД

Автор:  
Ринат Дусумов
4 Августа 2020, 23:40
Офис дипмиссии РК пострадал при взрыве в Бейруте – МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК распространило сообщение о взрыве в морском порту в Бейруте, передает МИА «Казинформ».

«По информации казахстанских дипломатов в Ливане, 4 августа т.г. примерно в 18:00 часов по местному времени в Бейруте на базе морского порта произошло несколько мощных взрывов. В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с пиротехникой. В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению Дипломатической миссии РК в Ливане. Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения. Наши дипломаты на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан РК, находящихся на территории Ливана», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram МИД РК.

Напомним, сегодня в морском порту в Бейруте произошел мощный взрыв. На видеокадрах из столицы Ливана были видны облако в форме гриба и значительные разрушения.


МИД РК   Происшествия   Ближний Восток  
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