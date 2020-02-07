Офис центра поддержки НПО открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима столицы Бахтияр Макен посетил новый офис Центра поддержки гражданских инициатив, созданный в рамках государственного социального заказа при поддержке столичного управления по делам общественного развития, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Данный проект реализован общественным фондом «КАМЕДА». Площадь центра составляет более 300 кв. м. Имеются тренинговый зал, комната для мастер-классов, рабочие кабинеты для НПО. Для общественных объединений на безвозмездной основе предоставляется зал для проведения различных мероприятий в рамках социальных проектов.

Главная задача центра – поддержка гражданских инициатив и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Он будет оказывать методологическую и консультационную помощь представителям общественных организаций. Учреждение нацелено на увеличение числа заявок от НПО, которые работают в столице, чтобы помочь им с финансированием и оформлением проектов для получения грантов и государственного социального заказа.

Во время посещения центра Бахтияр Макен отметил важность создания условий для развития неправительственных организаций.

«Центр окажет содействие в развитии и укреплении НПО, чтобы активно вовлекать население столицы в процессы решения социально значимых вопросов общества. По поручению акима с каждым годом мы будем увеличивать количество актуальных проектов и объемы финансирования государственного социального заказа», - подчеркнул заместитель акима.

Фото: astana.gov.kz