Офис «Аshyq ákimdik» открыли в акимате Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В акимате области в рамках концепции «Слышащее государство» открылся офис «Аshyq ákimdik», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Мероприятие было проведено в целях выполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по выполнению концепции «Слышащего государства».

Аким области, участвовавший в открытии, отметил, что открытие Аshyq ákimdik станет площадкой, где жители региона смогут озвучить свои проблемы и поручил составить график приемов.

«В своем Послании Президент отметил, что создание эффективной обратной связи с населением, общественный диалог, открытость являются основными приоритетами деятельности государственных органов, и мы надеемся, что Аshyq ákimdik будет способствовать решению актуальных проблем актюбинцев», - подчеркнул аким области.