-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Офис «Аshyq ákimdik» открыли в акимате Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В акимате области в рамках концепции «Слышащее государство» открылся офис «Аshyq ákimdik», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
Мероприятие было проведено в целях выполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по выполнению концепции «Слышащего государства».
Аким области, участвовавший в открытии, отметил, что открытие Аshyq ákimdik станет площадкой, где жители региона смогут озвучить свои проблемы и поручил составить график приемов.
«В своем Послании Президент отметил, что создание эффективной обратной связи с населением, общественный диалог, открытость являются основными приоритетами деятельности государственных органов, и мы надеемся, что Аshyq ákimdik будет способствовать решению актуальных проблем актюбинцев», - подчеркнул аким области.
- Копии знамен 101 стрелковой бригады и 312 стрелковой дивизии прибыли в Актобе
- Убийство продавщицы в Актюбинской области: оглашен приговор
- Kelin Fest провели в Актобе
- Сколько лишенных прав водителей задержали в Актюбинской области за сутки
- Более пяти млрд тенге выделено на ремонт автодорог Актобе
- Назначен руководитель ДЧС Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана