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Офис «Аshyq ákimdik» открыли в акимате Актюбинской области

6 Марта 2020 22:47
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Офис «Аshyq ákimdik» открыли в акимате Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В акимате области в рамках концепции «Слышащее государство» открылся офис «Аshyq ákimdik», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Мероприятие было проведено в целях выполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по выполнению концепции «Слышащего государства».

Аким области, участвовавший в открытии, отметил, что открытие Аshyq ákimdik станет площадкой, где жители региона смогут озвучить свои проблемы и поручил составить график приемов.

«В своем Послании Президент отметил, что создание эффективной обратной связи с населением, общественный диалог, открытость являются основными приоритетами деятельности государственных органов, и мы надеемся, что Аshyq ákimdik будет способствовать решению актуальных проблем актюбинцев», - подчеркнул аким области.


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Ключевые слова: Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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