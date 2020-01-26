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вчера 22:21
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вчера 13:52
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Офис Антикоррупционной службы открылся в вузе в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау открылся офис Антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Антикоррупционный штаб организован на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева, занявшего в прошлом году второе место (по версии Jas Otan) среди самых коррумпированных вузов страны.
Как рассказал руководитель областного штаба по противодействию коррупции Олжас Сулеймен, открывшийся Антикоррупционный офис – первый подобного рода в Казахстане.
«Главная задача – пропаганда антикоррупционной политики, формирование культуры добропорядочности среди населения, в госорганах, среди молодежи. В состав штаба входят лидеры общественного мнения области, блогеры, представители старейшин региона», - сказал Олжас Сулеймен.
Проектный офис «Атырау адалдық алаңы» открыт на основании соглашения, заключенного между облакиматом и Антикоррупционной службой.
«В рейтинге индекса восприятия коррупции Казахстан, по данным Transparency International, занял по итогам 2019 года 113-е место среди 180 государств. В 2018 году занимали 124-е место. Таким образом, благодаря проделанной за год работе продвинулись вперед на девять позиций», - сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области Бауыржан Даулетиярулы.
«Факт то, что коррупция препятствует осуществлению преобразований в обществе, подрывает в людях веру в закон и справедливость. Большую тревогу вызывает тот факт, что университет значится в рейтингах с высоким уровнем коррупционных правонарушений. И наша задача - сформировать нулевую терпимость к подобным проявлениям. Открытие офиса в стенах нашего университета при поддержке акимата Атырауской области мы воспринимаем как доверие», - отметила ректор университета Гульзада Шакуликова.
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