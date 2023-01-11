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Официальных предложений по созданию «газового союза» не получали - Алихан Смаилов

11 Января 2023, 11:00
Официальных предложений по созданию «газового союза» не получали - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность создания тройственного «газового союза» в составе Казахстана, Узбекистана и РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы на настоящий момент официальных предложений по созданию тройственного газового союза не получали. Когда получим, тогда и будем рассматривать», - сообщил журналистам Алихан Смаилов после заседания Правительства.

По словам Премьер-Министра, сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией.

«В настоящее время мы ожидаем очередного раунда переговоров с «Газпромом» в ближайшее время. Все эти отношения будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях. Мы продолжаем работу в двустороннем формате», - сказал глава Правительства.

Ранее пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Руслан Желдибай сообщал, что в ноябре ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана, с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

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