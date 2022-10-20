Официальные зарплаты в сфере искусства и досуга остаются одними из самых низких в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Инвестиции в основной капитал в сфере искусства, развлечений и отдыха за январь–август текущего года составили 93,9 млрд тенге, что в денежном выражении на 3,9 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (ИФО — 91%). Для сравнения: объем инвестиций в целом в экономику РК за год вырос на 11,6 % (ИФО — 105,7 %), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Более половины инвестиций в секторе пришлось лишь на три из 20 регионов РК: Астану (27,2 млрд тенге), Туркестанскую область (18,5 млрд тенге) и Шымкент (6,8 млрд тенге).

Инвестиций в сферу искусства, развлечений и отдыха за счет собственных средств и кредитов банков составили 43,8 млрд тенге, против 63,7 млрд тенге годом ранее. Отдельно по этим двум категориям данные БНС АСПиР РК не предоставлены.

На республиканский и местный бюджеты пришлись 22,1 млрд тенге и 27,2 млрд тенге, что на 81,9 % и 28,8 % больше в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом. На небанковские заемные средства пришлись 821,4 млн тенге, прирост был на 10,6 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сфере искусства, развлечений и отдыха за январь–июнь 2022 года составила 174,9 тыс. тенге, на 41,4 % меньше среднереспубликанского значения. Это один из самых низких показателей по РК, который превосходит только показатели АПК (163,2 тыс. тенге).

Покупательная способность заработных плат в секторе увеличилась на 4,6 % за год, в то время как в целом по РК рост составил 10,9 %.