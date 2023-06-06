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    18:43, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Официальные представители Великобритании посетят Казахстан

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальные представители Великобритании посетят Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 июня заместитель государственного секретаря по вопросам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Лео Докерти посетит с рабочим визитом город Алматы. Кроме того, 8-9 июня председатель Комитета обороны Палаты общин Парламента Великобритании Тобиас Эллвуд примет участие в Международном форуме Астана. В рамках визитов официальных лиц Великобритании запланированы их встречи с представителями государственных органов Казахстана», - сообщил Айбек Смадияров в ходе брифинга в ведомстве.

    Напомним, 8-9 июня в Казахстане по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева пройдет Международный форум Астана.


    Теги:
    Алматы Внешняя политика Казахстана МИД РК Астана Международная деятельность
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