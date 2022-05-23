23 Мая 2022 21:23

Официальные места для купания и отдыха определены в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области определены 23 официальных места для купания и отдыха людей. Из них 7 коммунальных и 16 частных пляжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведенными рейдами и статистикой несчастных случаев выявлено около 228 стихийных мест на водоемах, где традиционно купается население.

В запрещенных местах у водоемов в этом году установлено 66 предупреждающих и запрещающих знаков, дополнительно планируем установить 198, всего на водоемах установлено 540 знаков», - проинформировал на брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Азамат Оримбаев.

Планируется, что в купальный период ежедневно будут выставлены мобильные спасательные посты для обеспечения безопасности населения.

«Дежурство будет осуществляться с 9 до 21 часов в выходные и праздничные дни.

Ежедневно на организацию и проведение профилактических мероприятий в купальный период привлекается более 80 человек личного состава департамента, подготовлено 18 единиц плавательных средств и 8 единиц высоко проходимой техники. На базе спасательного отряда проводится обучение общественных спасателей с выдачей справок установленного образца, также водолазами департамента проводится обследование акватории коммунальных пляжей»,- добавил А. Оримбаев.

Собственникам официальных мест купания ведомство рекомендует создать спасательные посты, укомплектованные спасателями-дружинниками и оснащенные спасательным оборудованием и снаряжением, а также подготовить помещение для оказания первой медицинской помощи с медицинским персоналом.