Официального уведомления об отмене виз от Таиланда мы еще не получили - Айбек Смадияров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официального уведомления об отмене виз для Казахстана от Таиланда мы еще не получили, об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

«Относительно публикации в ряде казахстанских СМИ информации о том, что власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе и Казахстану, могу сказать, что официального уведомления от тайской стороны мы еще не получили. Наше Посольство в Бангкоке связалось с МИД Таиланда, где заверили, что данный вопрос пока находится на рассмотрении тайских компетентных органов и данные правила еще не вступили в силу. При появлении какой-либо информации казахстанские дипломаты будут уведомлены заранее», - говорится в комментарии Айбека Смадиярова.







