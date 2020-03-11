+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Официального уведомления об отмене виз от Таиланда мы еще не получили - Айбек Смадияров

11 Марта 2020 20:57
Поделиться:
Официального уведомления об отмене виз от Таиланда мы еще не получили - Айбек Смадияров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официального уведомления об отмене виз для Казахстана от Таиланда мы еще не получили, об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Новости по теме
Известная казахстанская журналистка награждена в Каире
Lufthansa временно приостановила полёты в Казахстан Кабмин Украины ввел карантин по всей стране на три недели Минкультуры и спорта РК не отменяло спортивно-массовые мероприятия

«Относительно публикации в ряде казахстанских СМИ информации о том, что власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе и Казахстану, могу сказать, что официального уведомления от тайской стороны мы еще не получили. Наше Посольство в Бангкоке связалось с МИД Таиланда, где заверили, что данный вопрос пока находится на рассмотрении тайских компетентных органов и данные правила еще не вступили в силу. При появлении какой-либо информации казахстанские дипломаты будут уведомлены заранее», - говорится в комментарии Айбека Смадиярова.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив