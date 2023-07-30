РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:02, 30 Июль 2023 | GMT +6

    Официальное сообщение Минобороны по транспортировке военной техники в Россию

    None
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК опубликовало официальное сообщение касательно распространяемой в социальных сетях информации о транспортировке военной техники в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Сведения о, якобы, отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана. Напоминаем, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи, просим граждан не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам


    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!