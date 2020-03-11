Официальное опровержение пресс-службы Сената видеообращения представителя фонда «Қорғау HR» Защита прав человека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальное опровержение распространила пресс-служба Сената касательно вопросов, изложенных в видеообращении в соцсетях представителя фонда «Қорғау HR» Защита прав человека»,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

9 марта 2020 года на видеохостинге youtube было размещено видеообращение пользователя Гульмиры Исембиевой – представителя фонда «Қорғау HR» Защита прав человека»,

В нем говорится, что «в Сенате Парламента РК нам не дают говорить, нам выключают микрофоны на каждом круглом столе, на которых мы пытаемся выступить как родители. Нам просто не дают слово. Сейчас я хочу сказать, что в Парламенте лежит статья 152, по которой нас, родителей, могут лишать родительских прав на основании отказа от медицинского вмешательства, от любого медицинского вмешательства, которое будет, по их мнению, сохранением здоровья нашего ребенка. То есть, если мы не захотим поставить прививку, то нас могут лишить родительских прав. Если мы не захотим лечить своего ребенка психотропными препаратами, а сейчас в школах начинают внедрять психодиагностику, то нас тоже могут лишить родительских прав и забрать ребенка в детский дом. Я не согласна с такой поправкой, и думаю, что многие родители тоже не согласятся с этой поправкой».

Пресс-служба Сената официально заявляет, что данный факт не соответствует действительности. В настоящее время вопросы, изложенные в видеообращении, в Сенате не обсуждаются. Кроме того, законопроект, в котором бы предусматривались эти вопросы, на данный момент не рассматривается.

Все поступившие в Сенат законопроекты проходят обсуждение с широким привлечением общественности. Каждый может выступить и выразить свое мнение.

Для обеспечения связи с общественностью функционирует официальный сайт Парламента (senate.parlam.kz) с такими разделами как «Обратная связь», «Сбор предложений», «Предложить законопроект», «Законопроекты, находящиеся на рассмотрении».