Официально запущен железнодорожный онлайн-портал «Китай-Европа»

Железнодорожный онлайн-портал «Китай-Европа» официально запустили на Форуме сотрудничества Китай-Европа в области железнодорожного транспорта, который стартовал в г.Ляньюньган (провинция Цзянсу, КНР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Железнодорожный онлайн-портал «Китай-Европа» обеспечит более удобную платформу для обмена информацией о поездах по маршруту Китай-Европа и информационную интеграцию. Веб-сайт, разработанный Китайской национальной железнодорожной группой, будет предоставлять комплексные услуги «одного окна» для китайских и зарубежных клиентов.

На платформе будут публиковаться официальные новости и статистические данные о грузовых экспрессах по маршруту «Китай-Европа», предоставлять рекомендации для внешнеторговых предприятий и логистических платформ по осуществлению международной торговли и услуг цепочек поставок.

Онлайн-портал также будет оказывать круглосуточное диспетчерское обслуживание клиентов, страхование ж/д перевозок и другие специализированные услуги.

Согласно китайским статданным, железнодорожный маршрут Китай-Европа охватывает 217 городов в 25 странах Европы. К настоящему времени поезда по нему курсировали 77 тысяч раз, перевезя в обоих направлениях 7,3 млн тонн грузов на общую сумму более $340 млрд.

На Форуме власти Китая заявили, что за благодаря контейнерным поездам, курсирующим по маршруту «Китай-Европа» создана новая архитектура международных перевозок на Евразийском континенте, сформирована альтернативная платформа торгово-экономического сотрудничества, что позволило надежно обеспечить стабильность глобальных цепочек производства и поставок, и придать новый импульс развитию мировой экономики.

Китайская сторона нацелена сотрудничать в духе «Шелкового пути» для того, чтобы повысить эффективность экспресса «Китай-Европа» в интересах оживления глобальной экономики.

Напомним, что с момента запуска казахстанского терминала в Ляньюньган в 2014 году по настоящее время транспортировано более 1,6 млн контейнеров. Через терминал обеспечивается обработка грузов из стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона следующих как в Казахстан, так и через его территорию в страны Европы, а также в обратном направлении.