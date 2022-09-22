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Oфициально озвучили количество PPV продаж боя Головкин - «Канело» 3
22 Сентября 2022, 00:44

Oфициально озвучили количество PPV продаж боя Головкин - «Канело» 3

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стриминговая платформа DAZN официально раскрыла количество купленных просмотров PPV третьего боя между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Поскольку Сауль «Канело» Альварес в конечном итоге перебоксировал Геннадия Головкина в прошлые выходные, чтобы положить конец одному из самых захватывающих соперничеств в спорте, DAZN Group подтвердила, что ночь боя «Канело» против GGG III увидели миллионы зрителей по всему миру с более чем 1,06 млн покупок, включая подписки PPV и DAZN.

Мероприятие, проводимое в партнерстве с Matchroom, Canelo Promotions и GGG Promotions, знаменует собой крупнейший бой DAZN в 2022 году как во всем мире, так и в Соединенных Штатах. Он также претендует на звание 3-го крупнейшего боксерского события в мире на DAZN с момента его создания и 2-го крупнейшего боксерского события в Соединенных Штатах с момента его запуска в 2018 году.

Более того, DAZN снова стал самым загружаемым спортивным приложением в мире, а также самым прибыльным приложением любой категории в Соединенных Штатах.

Кроме того, DAZN продемонстрировал огромный рост среди своих коммерческих партнеров, в том числе +71% в барах, ресторанах, казино и кинотеатрах по сравнению с последним боем «Канело» против Дмитрия Бивола в мае; это включало фанатов со всей страны, которые собирались вместе, чтобы посмотреть прямую трансляцию в более чем 680 кинотеатрах только в Соединенных Штатах. Рекорды вовлеченности были установлены и в социальных сетях, включая контент TikTok Fight Night, который стал самым результативным из всех боксерских мероприятий DAZN в истории (7,9 миллиона просмотров)», - сообщили в DAZN.


Фото: Sports.kz


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