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Официально объявлены следующий соперник «Канело», дата и место боя
2 Марта 2020 07:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо рассказал, с кем и когда проведет следующий бой его подопечный, сообщает Sports.kz.
Новости по темеГеннадий Головкин получил травму и отложил возвращение на ринг Стала известна новая дата следующего боя Головкина за титул чемпиона мира Камил Шеремета назвал свое главное преимущество над Геннадием Головкиным
Как и ожидалось, соперником «Канело» станет чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO, британец Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО). Бой состоится на выходных, приуроченных к традиционному мексиканскому празднику Синко де майо.
«Канело» проведет свой следующий бой 2 мая. Мы будем драться с Сондерсом. Это случится в Лас-Вегасе» — заявил Рейносо.
Ожидается, что в сентябре Альварес в третий раз сразится с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).
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