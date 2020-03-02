+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 0 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Официально объявлены следующий соперник «Канело», дата и место боя

2 Марта 2020 07:31
Поделиться:
Официально объявлены следующий соперник «Канело», дата и место боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо рассказал, с кем и когда проведет следующий бой его подопечный, сообщает Sports.kz.

Новости по теме
Геннадий Головкин выложил фотографию с сыном на матче НХЛ
Геннадий Головкин получил травму и отложил возвращение на ринг Стала известна новая дата следующего боя Головкина за титул чемпиона мира Камил Шеремета назвал свое главное преимущество над Геннадием Головкиным

Как и ожидалось, соперником «Канело» станет чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO, британец Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО). Бой состоится на выходных, приуроченных к традиционному мексиканскому празднику Синко де майо.

«Канело» проведет свой следующий бой 2 мая. Мы будем драться с Сондерсом. Это случится в Лас-Вегасе» — заявил Рейносо.
Ожидается, что в сентябре Альварес в третий раз сразится с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО).




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив