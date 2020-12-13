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Официально объявлено время начала боя Головкин - Шеремета

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Декабря 2020, 16:28
Официально объявлено время начала боя Головкин - Шеремета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 декабря (в Казахстане — утром 19 декабря, прим.ред.) в Голливуде (штат Флорида, США) пройдет бой за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). Официально объявлено время начала боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По информации с официального сайта стриминговой платформы DAZN, бой Головкин - Шеремета начнется утром в субботу в 07:00 по времени Нур-Султана. Однако DAZN отмечает, что время может быть изменено в зависимости от длительности боев андеркарта.

На этот поединок букмекерская контора Parimatch предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.03, победа Шереметы — 10, ничья — 29. Напомним, изначально этот бой должен был состояться еще в феврале, однако несколько раз переносился по различным причинам, включая пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что телеканалы «Qazaqstan» и «Qazsport» покажут поединок Головкин-Шеремета в прямом эфире.


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