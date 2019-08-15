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Официально объявлено о следующем бое Головкина за титул чемпиона мира

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Августа 2019, 23:43
Официально объявлено о следующем бое Головкина за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официально объявлена дата боя казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, сообщает Sports.kz.

Поединок состоится 5-го октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. В бою за вакантный титул IBF соперником казахстанского боксера станет украинец Сергей Деревянченко. Об этом Деревянченко сообщил в своем Instagram.


IBF санкционировала бой Головкин — Деревянченко за вакантный титул после лишения Сауля «Канело» Альвареса пояса организации.

Напомним, свой предыдущий бой Головкин так же провел на арене «Мэдисон Сквер Гарден», где в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса.



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