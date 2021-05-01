Официально объявлено о двух товарищеских матчах сборной Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча с национальными командами Косово и Мальты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

4 июня в городе Приштина состоится противостояние сборных Казахстана и Косово, а уже 7 июня в Вольфсберге на «Лавенталь Арене» подопечные Талгата Байсуфинова проведут матч против сборной Мальты.

Напомним, что в этом году сборная Казахстана провела два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В первой игре казахстанские футболисты дома проиграли команде Франции — 0:2, а во второй в гостях сенсационно сумели вырвать ничью в матче с Украиной — 1:1.