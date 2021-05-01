РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:47, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Официально объявлено о двух товарищеских матчах сборной Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча с национальными командами Косово и Мальты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    4 июня в городе Приштина состоится противостояние сборных Казахстана и Косово, а уже 7 июня в Вольфсберге на «Лавенталь Арене» подопечные Талгата Байсуфинова проведут матч против сборной Мальты.

    Напомним, что в этом году сборная Казахстана провела два матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В первой игре казахстанские футболисты дома проиграли команде Франции — 0:2, а во второй в гостях сенсационно сумели вырвать ничью в матче с Украиной — 1:1.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!