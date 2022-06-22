НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эдди Хирн раскрыл официальное место проведения третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок примет арена T-Mobile в Лас-Вегасе, именно на ней были предыдущие два противостояния, первое из которых закончилось ничьей, а во втором победу решением судей одержал мексиканец, после чего многие эксперты посчитали данный исход несправедливым.

Этот бой пройдет в суперсреднем весе, где «Канело» является абсолютным чемпионом мира.

