Официально объявлено место Елены Рыбакиной в рейтинге WTA после US Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменок по итогам Открытого чемпионата США-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первую позицию поднялась белоруска Арина Соболенко, сместившая польку Игу Швентек на вторую строчку. На третье место вышла победительница US Open-2023 Кори Гауфф из США, обыгравшая Соболенко в решающем матче. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на четвертой строке.

Напомним, что на прошедшем US Open Рыбакина добралась до третьего раунда, в котором уступила румынке Соране Кырстя.

Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева потеряла десять позиций и стала 88-й.