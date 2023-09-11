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    11:02, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Официально объявлено место Елены Рыбакиной в рейтинге WTA после US Open

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменок по итогам Открытого чемпионата США-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На первую позицию поднялась белоруска Арина Соболенко, сместившая польку Игу Швентек на вторую строчку. На третье место вышла победительница US Open-2023 Кори Гауфф из США, обыгравшая Соболенко в решающем матче. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на четвертой строке.

    Напомним, что на прошедшем US Open Рыбакина добралась до третьего раунда, в котором уступила румынке Соране Кырстя.

    Другая представительница Казахстана Юлия Путинцева потеряла десять позиций и стала 88-й.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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