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Официально объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова

26 Февраля 2020 08:28
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Официально объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации менеджера Зии Алиева, непобежденный казахстанский профессиональный боксер Данияр Елеусинов свой юбилейный десятый поединок на профессиональном уровне проведет в апреле текущего года, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Поединок Елеусинова состоится 17 апреля 2020 года на арене «MGM National Harbor» в Оксон Хилл (США). Главным событием вечера бокса станет бой между американцем Рейджисом Прогрейтсом и его соотечественником Морисом Хукером. Соперник казахстанского боксера пока не известен.

Напомним, что в предыдущем поединке, который состоялся 20 декабря прошлого года в США, Елеусинов техническим нокаутом взял верх над американским бойцом мексиканского происхождения Аланом Санчесом.




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Ключевые слова: Спорт,
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