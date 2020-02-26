Официально объявлена дата следующего боя Данияра Елеусинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации менеджера Зии Алиева, непобежденный казахстанский профессиональный боксер Данияр Елеусинов свой юбилейный десятый поединок на профессиональном уровне проведет в апреле текущего года, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок Елеусинова состоится 17 апреля 2020 года на арене «MGM National Harbor» в Оксон Хилл (США). Главным событием вечера бокса станет бой между американцем Рейджисом Прогрейтсом и его соотечественником Морисом Хукером. Соперник казахстанского боксера пока не известен.

Напомним, что в предыдущем поединке, который состоялся 20 декабря прошлого года в США, Елеусинов техническим нокаутом взял верх над американским бойцом мексиканского происхождения Аланом Санчесом.





