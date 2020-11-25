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Официально объявлен следующий бой Геннадия Головкина

25 Ноября 2020, 10:10
Официально объявлен следующий бой Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стриминговый сервис DAZN официально объявил следующий бой чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он пройдет 18 декабря против непобежденного поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), в нем казахстанец проведет обязательную защиту титула IBF. Поединок пройдет в отеле-казино Hard Rock Holly в штате Флорида, США.

Ранее сам Головкин анонсировал поединок в социальных сетях: «Иду к своей цели — рекордной 21-ой защите чемпионских титулов. Скоро увидимся».

Свой последний на сегодняшний день поединок GGG провел в октябре прошлого года, когда единогласным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.

Геннадий Головкин высказался о своем бое с поляком Камилом Шереметой, пишет Sports.kz.

«Это не просто бой. Это поединок с большим смыслом. Я всегда с огромным уважением отношусь ко всем своим соперникам. Я действительно соскучился по боксу, и я хотел провести бой в этом году. Моя цель — в рекордный 21-й раз защитить титул чемпиона мира», — сказал Геннадий.


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