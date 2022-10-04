Официально объявлен бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легендарная промоутерская компания Top Rank официальный объявила следующий бой казахстанского чемпиона мира в средней весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Жанибека Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В субботу, 12 ноября, на турнире в Palms состоятся два боя за титул чемпиона мира», — написали в Top Rank в публикации на странице в инстаграме.

Алимханулы проведет первую защиту титула Всемирной боксерской организации против британского боксера Дензела Бентли.

Отметим, что казахстанский чемпион мира получил полноценный титул WBO после того, как американец Деметриус Андраде отказался от боя с Алимханулы и поднялся в весе.



