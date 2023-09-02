Официально объявлен бой Жанибека Алимханулы за два титула чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) проведет бой с чемпионом IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный анонс объединительного поединка, который пройдет 14 октября на арене Fort Bend Epicenter в Розенберге — пригород Хьюстона (штат Техас).

Напомним, предыдущее выступление Жанибека Алимханулы состоялось 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США), в нем он победил техническим нокаутом во втором раунде канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) и защитил свой чемпионский пояс.