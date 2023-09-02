РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:32, 02 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Официально объявлен бой Жанибека Алимханулы за два титула чемпиона мира

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) проведет бой с чемпионом IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный анонс объединительного поединка, который пройдет 14 октября на арене Fort Bend Epicenter в Розенберге — пригород Хьюстона (штат Техас).

    Напомним, предыдущее выступление Жанибека Алимханулы состоялось 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США), в нем он победил техническим нокаутом во втором раунде канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) и защитил свой чемпионский пояс.

    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!