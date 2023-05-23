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Официально объявлен бой за освобожденный Головкиным титул чемпиона мира

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Мая 2023, 09:12
Официально объявлен бой за освобожденный Головкиным титул чемпиона мира Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) анонсировал свой бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF с немцем Винченцо Гуальтьери (20-0-1, 7 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Слава богу, бой приближается! Присоединяйтесь к этой истории», — подписал Фалькао опубликованный в Instagram официальный постер.

Бой Фалькао — Гуальтьери состоится 1 июля в Вуппертале (Германия). Пояс IBF в среднем весе, за который сразятся боксеры, на данный момент является вакантным. Ранее этот титул принадлежал казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО), однако он принял решение его освободить.


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