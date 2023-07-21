Официально объявлен бой непобежденного казахстанского нокаутера в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер супертяжелой весовой категории Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) проведет первый бой в США 26 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

34-летний казахстанский боксер-профессионал проведет поединок против 29-летнего нигерийского спортсмена Эфе Аджагба, который в 18 боях одержал 17 побед при одном поражении.

Поединок между Жаном Кособуцким и Эфе Аджагба пройдет 26 августа в Тулсе (штат Оклахома).

Отметим, что для казахстанского боксера данный бой станет дебютным в Соединенных Штатах Америки. До этого Жан Кособуцкий проводил поединки в Беларуси, Украине, России, ОАЭ и Германии.