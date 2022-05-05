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Официально назван новый главный тренер сборной Казахстана по футболу
5 Мая 2022 20:08

Официально назван новый главный тренер сборной Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская федерация футбола назвала имя нового главного тренера национальной сборной. Им стал Магомед Адиев, передает МИА «Казинформ».

Презентация Магомеда Адиева в новой должности состоится в пятницу, 6 мая. Также на этом мероприятии выступит президент КФФ Адлет Барменкулов.

До назначения Адиева с 2020 года главным тренером сборной был Талгат Байсуфинов.

До назначения в сборную Адиев руководил карагандинским «Шахтером». В прошлом сезоне чемпионата Казахстана по футболу команда заняла седьмое место. В нынешнем после восьми сыгранных матчей она также идет на седьмом месте. Что касается должности главного тренера сборной Казахстана.


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