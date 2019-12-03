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01.12.2019 17:00
Официально анонсирован следующий бой Данияра Елеусинова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала в своем Twitter видеоанонс следующего боя казахстанского боксера-полусредневеса Данияра Елеусинова (8-0, 4 KO), пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Возвращение Данияра на ринг состоится 20 декабря в американском Финиксе, его соперником станет местный боксер Алан Санчес (20-4-1, 10 КО), в прошлом владевший титулом чемпиона WBC Continental Americas. Бой казахстанца будет частью андеркарда поединка между Дэниелом Джейкобсом (35-3, 29 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (51-3-1, 33 КО).
«Профессиональное путешествие для золотого медалиста Олимпиады Данияра Елеусинова продолжится в Финиксе», — говорится в анонсе поединка.
Также фотография Данияра была помещена на афишу вечера.
— inform.kz inform.kz
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