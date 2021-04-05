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    16:52, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Официальная жалоба поможет решить вопрос с низким качеством интернета - Багдат Мусин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальная жалоба поможет решить вопрос с низким качеством интернета. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмического развития РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас для контроля качества интернета нами закуплены специальное оборудование (приборы - ред.). Их раньше было всего 6 на всю страну, сейчас этих приборов 17 и в каждом областном центре они присутствуют. Чтобы проверять качество, выезжаем в регионы.

    Например, в Туркестанской области в ходе командировки выявили два села, где действительно интернет слабый. Провели замеры этим оборудованием, потом выписали штраф и дали два месяца для устранения неполадок. Если неполадки вовремя не будут исправлены, имеем право принять жесткие меры. Таким образом, повсеместно можно выписать штрафы в 17 регионах», - сообщил министр на брифинге в СЦК .

    По его словам, из-за некачественного интернета в двух селах, Kcell был выставлен штраф.

    «Но, чтобы проводить такие мероприятия, нужны основания. Но мы в качестве основания не можем использовать обращения через Facebook, Instagram. В рамках защиты бизнеса по требованию Генеральной прокуратуры можем использовать только заявления или обращения, заверенные цифровой подписью. Если вы хотите, чтобы мы приехали и замерили, выписали штраф, нам очень важно, чтобы все эти обращения были оформлены официально в адрес Министерства или напрямую в Комитет телекоммуникаций», - обратился к казахстанцам Багдат Мусин.


    Теги:
    Цифровой Казахстан Интернет Другие государственные органы Астана Общество
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