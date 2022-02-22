+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Официальная позиция Казахстана разрабатывается - Мухтар Тлеуберди о признании ДНР и ЛНР

22 Февраля 2022 11:08
Поделиться:
Официальная позиция Казахстана разрабатывается - Мухтар Тлеуберди о признании ДНР и ЛНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал указы, подписанные Президентом РФ Владимиром Путиным о признании ДНР и ЛНР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины - Мухтар Тлеуберди
Украина оставляет за собой право на самооборону - Владимир Зеленский Россия признала независимость ДНР и ЛНР Гражданка Казахстана убита в США – МИД

Ранее сообщалось, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи.

«Позиция Казахстана в данном случае, если мы говорим о напряжении вокруг Донецкой и Луганской народных республик, то, как вы знаете, президент России подписал указ о признании данных республик. Во-первых, нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Понятно, что отсутствуют договоренности между западом и Россией по системе безопасности. Как вы знаете, российская сторона направила проекты соглашений между Россией и США, а также проект соглашений между РФ и НАТО. Но данное соглашение на данный момент не достигнуто. Во-вторых, участники «нормандского формата» не способны и не достигли взаимопонимания по путям реализации минских соглашений. Это тоже одна из причин. В-третьих, мы говорим о гуманитарном кризисе в Донецкой и Луганской республиках. Вы знаете, что потоки беженцев сейчас направились из этих республик в сторону России», - пояснил Мухтар Тлеуберди журналистам в кулуарах заседания Правительства.

По словам министра, официальная позиция Казахстана по поводу указа о признании ДНР и ЛНР сейчас разрабатывается.

«В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы официально примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов Устава ООН», - сообщил министр иностранных дел.

«Понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет. Поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению», - отметил Мухтар Тлеуберди.

Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Россия   #Украина   #Международная деятельность РК  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины - Мухтар Тлеуберди
Украина оставляет за собой право на самооборону - Владимир Зеленский
Россия признала независимость ДНР и ЛНР
Гражданка Казахстана убита в США – МИД
Популярное
1 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
2 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
5 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
6 Назначен новый заместитель акима Алматинской области
Читайте также
Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств
30 лет исполнилось дипломатическим отношениям между Казахстаном и Австрией
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Назначен новый заместитель акима Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив