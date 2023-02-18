Официальная делегация материкового Китая впервые за три года прибыла на Тайвань

Это первый за последние три года официальный визит представителей материкового Китая на Тайвань. Шанхайскую делегацию в составе шести человек возглавил заместитель начальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун.

Как уточнили власти Тайбэя, делегация Шанхая будет находиться на острове до 20 февраля.

Фото: AP Photo/ Jerome Favre