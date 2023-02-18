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    17:38, 18 Февраль 2023 | GMT +6

    Официальная делегация материкового Китая впервые за три года прибыла на Тайвань

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    ГОНКОНГ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Правительственная делегация из Шанхая в субботу прибыла с визитом на Тайвань для участия в фестивале фонарей и укрепления контактов с администрацией города Тайбэй. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Это первый за последние три года официальный визит представителей материкового Китая на Тайвань. Шанхайскую делегацию в составе шести человек возглавил заместитель начальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун.

    Как уточнили власти Тайбэя, делегация Шанхая будет находиться на острове до 20 февраля.

    Фото: AP Photo/ Jerome Favre


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