Официальная церемония зажжения огня XIX Азиатских игр состоялась в Китае

ПЕКИН-ХАНЧЖОУ. КАЗИНФОРМ - Огонь XIX Азиатских игр зажжен в четверг в древнем китайском городе Лянчжу провинции Чжэцзян, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организационный комитет Азиатских игр-2022.

Огонь Азиатских игр 2022 года зажжен сегодня в древнем городе Лянчжу провинции Чжэцзян на востоке Китая, ознаменовав 100-дневный обратный отсчет до открытия XIX Азиатских игр.

XIX Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Напомним, что XIX Азиатские игры изначально были запланированы на 10-25 сентября 2022 года, но были перенесены на осень 2023 года.

Азиатские игры пройдут в Китае в третий раз. В 1990 году соревнования состоялись в Пекине, в 2010-м - в Гуанчжоу.

По информации оргкомитета Азиатских игр-2022, спортивная программа XIX Азиатских игр в Ханчжоу включает в себя 40 видов спорта, 61 дисциплину и 483 мероприятия, причем соревнования по киберспорту и брейк-дансу проводятся на Азиатских играх впервые.

В Азиатских играх в Ханчжоу примут участие более 12 тысяч спортсменов из стран Азии, в том числе из Казахстана.