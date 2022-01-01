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Офицеры РгК «Астана» поздравили детей с Новым годом в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Офицеры регионального командования «Астана» поздравили с Новым годом учеников школы имени Габидена Мустафина, а также детей военнослужащих из Караганды и Приозёрска, имеющих особенности в развитии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В преддверии Нового года особенные детки смогли прикоснуться к сказке и поверить в чудеса. Военнослужащие РгК «Астана» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки порадовали их не только сладкими подарками, но и самым настоящим мини-представлением.
«Поздравление детей с Новым годом стало доброй традицией для наших военнослужащих. Все подарки собраны на добровольной основе. Мы старались учесть возрастные критерии детей и их предпочтения. Надеемся, что сумели подарить детям праздник», – рассказала инструктор службы по работе с членами семей военнослужащих Гульнара Сматова.
В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили старший офицер по воспитательной и идеологической работе майор Жандос Тазабеков и гражданская служащая Айжан Исанова. Они вжились в образы и порадовали детей.
«Для меня роль Деда Мороза уже привычная. Я исполняю её почти каждый год. Люблю радовать детей, у самого их четверо. Новый год – время волшебства, и мне хочется, чтобы дети верили в чудеса, доброту и по-настоящему почувствовали праздник, а какой праздник без Деда Мороза?!», – говорит Жандос Тазабеков.
Напомним, что в Караганде в новогоднюю ночь для горожан будут работать катки в Центральном парке. Жителей Майкудука, Пришахтинска и Сортировки порадуют праздничными концертами.
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