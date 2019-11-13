Офицеры Минобороны РК оказали методическую помощь командованию Аягозского гарнизона

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В целях оказания методической и практической помощи командованию воинских частей Аягозского гарнизона офицерами Министерства обороны РК проведена комплексная информационно-разъяснительная работа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В гарнизоне был проведён ряд встреч с военнослужащими срочной службы, молодыми офицерами и сержантским составом, родителями призывников. Личному составу были разъяснены основные положения Послания Президента РК народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», даны юридические консультации по жилищному и пенсионному законодательству.





Также офицерами министерства изучены социально-бытовые условия проживания личного состава, морально-психологический климат в подразделениях, оказана методическая и практическая помощь по вопросам организации информационно-воспитательной и идеологической работы, направленной на формирование здоровой морально-психологической обстановки в воинских коллективах.

В рамках проводимой республиканской военно-патриотической акции «Ел тірегі» отдельное внимание информационно-разъяснительная группа уделила порядку и условиям прохождения воинской службы и активизации военно-патриотического воспитания молодёжи. В этой связи было организовано и проведено торжественное чествование лучших военнослужащих, которые сегодня увольняются в запас. Командование отметило их образцовую службу, выразило благодарность родителям и близким.

Символично, что один из родителей – Орал Кожабаев в 1982-1984 гг. сам проходил службу в танковой бригаде, где сегодня служит его сын. Орал Казжанович вспомнил свою службу в армии, вновь примерил форму танкиста и даже сел за боевую машину.

«Благодарю руководство Вооружённых Сил за проведённое мероприятие и возможность увидеть, как наши дети проходят воинскую службу. Ровно 35 лет назад я сам служил в данной танковой роте наводчиком орудия, командиром танка, потом старшиной роты. Я побывал в казарме, вспомнил свою службу. Было приятно снова оказаться здесь. И сегодня в этой родной для меня части служит мой сын. Очень рад и горд видеть его в воинском строю», - поделился он.





Также прошли проводы призывников нынешнего осеннего призыва, для которых срочная служба только начинается.

«Я призван из города Талдыкоргана и буду проходить службу здесь – в Аягозе. В части мы обеспечены необходимыми условиями, с нами работают сержанты и командиры. Сейчас мы готовимся к принятию присяги, учимся шагать в строю, держать оружие. Я горд тем, что буду служить в армии», - рассказал рядовой Асылбек Баукенов.

Особое событие в рамках акции «Ел тірегі» произошло и в жизни местных школьников. Юные патриоты вступили в ряды республиканского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз». Воспитанники продемонстрировали компьютерный класс и личные разработки в робототехнике.

Следует отметить, что в составе информационно-разъяснительной группы Аягозский гарнизон посетили артисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра ВС РК, армейские спортсмены и представители отделов по работе с членами семей. Творческие коллективы подготовили концерт, а спортсмены провели мастер-классы для детей.



