21 Сентября 2022, 04:04

Офицеры из Уганды и Туниса поделятся опытом с костанайскими коллегами из УИС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Офицеры из Африки приехали в Костанай для обмена опытом в работе с осужденными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской академии МВД прошел круглый стол с участием делегаций пенитенциарных служб Уганды и Туниса, прибывших для обмена опытом работы в сфере уголовно-исполнительной системы.

В учебном заведении напомнили, что в 2019 году Казахстан стал участником Глобальной программы ЕС-ООН по противодействию экстремизму и терроризму среди осужденных.

«В данной программе Костанайской академией достигнуты положительные результаты по обучению и повышению квалификации тюремного персонала и служб пробации, обеспечивающих дерадикализацию осужденных и их возвращение в общество», - сообщили в академии.

На мероприятии была презентована уголовно-исполнительная система Казахстана и ее кадровое обеспечение. Гости из Туниса и Уганды проинформировали о подготовке сотрудников к работе с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности в их стране, поделились опытом межведомственного взаимодействия в данном направлении работы с осужденными.

В ходе визита они ознакомились с работой Центра по подготовке специалистов службы пробации, Центра подготовки специалистов УИС по противодействию экстремисткой идеологии, встретились с магистрантами и докторантами академии.