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Офицерский бал прошел в Национальном университете обороны

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Октября 2022, 14:57
Офицерский бал прошел в Национальном университете обороны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Республики в ведущем военном вузе страны состоялось красочное мероприятие, посвященное национальному празднику. Офицеры смогли проявить себя в галантности, умении изящно вальсировать и благородных манерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Офицерский бал – добрая традиция, передающаяся из поколения в поколение. Благодаря ей военнослужащие раскрываются с новой стороны, где особую роль играет красота, грация, возвышенный стиль в отношениях.

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Соответствующий настрой в начале бала задала солистка президентского оркестра Асель Модикешева, исполнившая арию Мюзетты из оперы Джакомо Пуччини «Богема». Яркие и неповторимые впечатления зрителям подарили творческие коллективы Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и ансамбля Национальной гвардии.

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Выступление пар офицеров со своими супругами оценивало жюри, которое возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

– Мы посвятили мероприятие национальному празднику – Дню Республики. Офицерский бал среди военных с давних времен является символом благородства, возвышенного отношения к дамам, любви и верности, – отметил заместитель министра обороны.

Лучшими в офицерском бале были признаны участники от факультета военно-гуманитарных наук. Отдельные пары удостоились наград в номинациях «Көркемдік» (изящество), «Гармония», «Бірегейлік» (оригинальность) и «Грация».


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Фото : gov.kz


Вузы   Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы   День Республики  
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