Офицеров запаса в Казахстане призовут на воинскую службу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан в 2022 году на воинскую службу сроком на два года будут призваны офицеры запаса, годные к воинской службе и не прошедшие ее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Призыв офицеров запаса осуществляется ежегодно. В соответствии со статьей 32 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» офицеры запаса в возрасте до 29 лет, годные к воинской службе, призываются в мирное время на основании постановления Правительства для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава по заявкам уполномоченных органов.
В этом году призыву подлежат 190 офицеров запаса, в том числе 150 офицеров Вооруженных сил и 40 офицеров Пограничной службы Комитета национальной безопасности.
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