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Офицеров запаса призвали на учебно-воинские сборы в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Апреля 2023, 22:44
Офицеров запаса призвали на учебно-воинские сборы в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше ста жителей столицы – офицеров запаса направлены на учебно-воинские сборы. Военнообязанные зачислены в столичную бригаду территориальной обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

До призыва они прошли медицинское освидетельствование на годность к воинской службе. После проверки явки на плацу столичного департамента по делам обороны военнообязанный состав был отправлен в воинскую часть 99255.

«Учебные воинские сборы проводятся с целью подготовки и переподготовки мобилизационных ресурсов. В соответствии с законодательством призыву подлежат военнообязанные запаса в возрасте до 60 лет, годные по состоянию здоровья. На период проведения воинских сборов за ними сохраняется место работы, занимаемая должность, а также выплачивается среднемесячная заработная плата», – рассказал об условиях призыва на сборы начальник отдела мобилизационного планирования департамента по делам обороны подполковник Рахат Жолдасбеков.

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В течение десяти дней военнослужащие запаса пройдут подготовку согласно должностям по предназначению, примут участие в мероприятиях боевого слаживания, отработают практические навыки.

«Я – офицер запаса, окончил военную кафедру в 2017 году. Считаю своим долгом и обязанностью откликнуться на этот призыв. Приобретенные навыки полезно поддерживать. Эти сборы как раз и дают нам такую возможность», – отметил военнообязанный Ержан Болатулы.

На период воинских сборов военнообязанные обеспечиваются военным имуществом, питанием и медицинским обслуживанием. Военнообязанным, успешно освоившим программу прохождения учебных воинских сборов, будут присвоены очередные воинские звания.


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