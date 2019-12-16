Офицер Нацгвардии вынес 5 газовых баллонов из горящего дома

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Военный институт Национальной гвардии на базе Департамента по чрезвычайным ситуациям провел чествование капитана Магжана Калыкова. Находясь в отпуске, своими умелыми и решительными действиями он предотвратил трагедию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

За мужество и самоотверженность, проявленные при тушении пожара, начальник ДЧС Северо-Казахстанской области полковник гражданской защиты Рамиль Камалов вручил благодарственное письмо Магжану и его супруге Жибек Калыковой.





«От имени всего Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области хочу выразить огромную благодарность за ваш героический поступок. Мы рады, что среди жителей нашей области есть такие герои, которые в трудную минуту, рискуя собственной жизнью, готовы прийти на помощь нашим согражданам. Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия!»,- сказал в своей поздравительной речи начальник ДЧС.









Пожар произошел 15 ноября в Есильском районе Северо-Казахстанской области. Направляясь с семьей к родителям супруги, капитан Калыков Магжан заметил огонь, полыхающий в соседнем доме. Отправив семью к родителям, он попросил жену сообщить о пожаре в пожарную часть Есильского района и оповестить соседей. В момент пожара у горящего дома, кроме капитана Калыкова, никого не оказалось. Магжан приступил к тушению пожара самостоятельно. К прибытию пожарной команды из горящего дома он вытащил 5 газовых баллонов. Вместе с жителями населенного пункта они локализовали большую часть пожара собственными силами. С прибытием пожарной команды пожар был полностью локализован.

«Многие говорят, что я герой, но на самом деле я себя героем нисколько не считаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить. Ведь если бы пожар не потушили вовремя, исход, возможно, был бы другим. Могли бы пострадать мирные граждане», - говорит Магжан Калыков.

За проявленную бдительность, смелость и решительность от имени Главнокомандущего Национальной гвардией РК генерал-лейтенанта Жаксылыкова Р.Ф. капитана Магжана Калыкова наградили медалью «Ұлттық ұлан үздігі» 2-й степени. Нараду капитану вручил в торжественной обастановке заместитель начальника Военного института полковник Савердин Имиров Карлович.

Также не обошли стороной жену героя Жибек Калыкову, которая, не растерявшись, помогла своему мужу и вызвала пожарный отряд на место происшествия.

Начальник Военного инсттитута генерал-майор Абжанов Бауржан Садыкович вручил ей благодарственное письмо.



