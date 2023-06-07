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ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики в 2023 году

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Июня 2023, 20:24
ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики в 2023 году

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Прогноз роста мирового ВВП и экономики еврозоны улучшен на 0,1%. Организация отмечает замедление инфляции в связи со снижением цен на энергоносители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году ожидает рост мирового ВВП на уровне 2,7%, что на 0,1 процентных пункта выше, чем в предыдущем прогнозе, который был опубликован в марте.

Согласно новому отчету, опубликованному в среду, рост мирового ВВП в 2024 году может составить до 2,9%.

«Ситуация в мировой экономике улучшается, но подъем остается хрупким. Более низкие цены на энергоносители способствуют ослаблению общей инфляции», - отмечается в сообщении.

По прогнозам организации, больше всего за этот год вырастут экономики Индии (6%) и Китая (5,4%).

ВВП еврозоны увеличится на 0,9%, при этом в лидерах среди европейцев значатся Италия (1,2%) и Франция (0,8%).

Рост экономики США ожидается на уровне на 1,6%.


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