ОЭСР прогнозирует снижение темпов роста мирового ВВП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ОЭСР прогнозирует снижение темпов роста мирового ВВП в 2020 году вплоть до 1,5%. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нефть марки Brent понизилась в цене на 31 доллар. Девятого марта текущего года в оффшорном рынке за счет уменьшения цены на нефть рубль ослаб на около 10%. Торги временно приостановлены, мировая экономика уже испытывает давление из-за распространения коронавируса. ОЭСР прогнозирует снижение темпов роста мирового ВВП в 2020 году вплоть до 1,5%, если негативное влияние затянется», - сказал Ерболат Досаев.

В этих условиях, как было отмечено, наблюдается риск снижения спроса на казахстанский экспорт и на фоне мировых цен на сырьевые товары приведет к дальнейшему ухудшению в 2020 году текущего счета платежного баланса, который по итогам прошлого года в РК сложился с дефицитом в 5,5 млрд долларов в США.

«Это, возможно, окажет давление на обменный курс тенге и ускорение инфляции», - заключил Ерболат Досаев.



