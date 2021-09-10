Одолжи денег: 19-летняя астанчанка обманывала «друзей» в ВКонтакте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создав аккаунты-двойники «ВКонтакте», девушка обманывала казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции столицы.

Мошенница точно копировала страницы пользователей и просила «друзей» срочно перевести деньги электронным платежом. Вступая в переписку от чужого имени, девушка, ссылаясь на экстренную ситуацию, просила деньги в долг. Занимаемая сумма, как правило, была небольшая от 5 до 15 тысяч тенге.

Большая часть граждан «попались» на уловку, и стали жертвами мошенницы. В настоящее время по факту мошенничества в столичную полицию обратились 40 граждан со всего Казахстана. Устанавливается общая сумма причиненного ущерба.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была задержана подозреваемая в мошенничестве 19-летняя жительница столицы, которая призналась в совершении преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Полиция предупреждает граждан: будьте бдительны и соблюдайте осторожность при общении в сети. Если к вам обратились с просьбой дать денег в долг, предложите встретиться лично, либо проверьте, является ли просящий, тем за кого себя выдает.