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Одобрены меры по развитию направлений сотрудничества стране ЕАЭС в сфере водородной энергетики

26 Января 2023, 05:55
Одобрены меры по развитию направлений сотрудничества стране ЕАЭС в сфере водородной энергетики

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила доклад «Об итогах анализа о перспективах развития водородной энергетики в Евразийском экономическом союзе»» и приняла рекомендацию, направленную на развитие сотрудничества стран Евразийского экономического союза в этой сфере. Документы подготовлены в целях реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Доклад содержит информацию о комплексном анализе основных технологий производства, транспортировки, хранения и применения водорода; обзор мирового опыта в сфере водородной энергетики на примере отдельных стран, тенденций развития водородной энергетики в государствах ЕАЭС.

Особое внимание в документе уделено анализу потенциальных возможностей и сдерживающих факторов для развития водородной энергетики, соответствующих проектов в странах Союза. Также зафиксированы основные точки и цели развития для каждого государства - члена с учетом степени сформированности нормативно-правовой базы отрасли, ресурсов и потенциала страны, определены цели, предложены направления для дальнейшего развития отрасли.

«Для продвижения в Союзе водородной энергетики необходимо уделять особое внимание содействию научно-технической кооперации наших стран, созданию новейших разработок, опытных образцов комплектующих и готовой продукции по трем направлениям. Это производство водорода, транспортировка, хранение и применение водорода (на транспорте, в промышленном производстве)», – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

В рекомендации определены перспективные направления развития научно-технического сотрудничества в сфере водородной энергетики в ЕАЭС, такие как производство низкоуглеродного водорода методом электролиза воды за счет использования электрической энергии АЭС, малых ГЭС и ВИЭ; производство низкоуглеродного водорода различными методами из углеводородов; компримирование, ожижение, хранение и транспортировка водорода; водородный транспорт и инфраструктура, необходимая для его применения; материалы для твердооксидных электролизеров и топливных элементов, а также для применения перспективных технологий хранения водорода.

Реализация рекомендации будет способствовать развитию кооперационных связей государств Союза в сфере водородной энергетики, научно-техническому сотрудничеству, обмену опытом государств-членов по ключевым водородным технологиям и проектам, стимулированию совместных научных исследований и разработке технологий силами организаций стран «пятерки» по перспективным направлениям сотрудничества в названной сфере.

«Принятие рекомендации – первый шаг по налаживанию кооперационного взаимодействия государств-членов ЕАЭС в сфере водородной энергетики», – подчеркнул Артак Камалян.

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