Одобрение по программе «5-10-20» получила первая группа актюбинцев

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прием заявок на жилищную программу «5-10-20» продолжается в актюбинском филиале Жилстройсбербанка. Одобрение получили первые 16 актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, этот проект был разработан согласно поручению Главы государства в целях предоставления казахстанцам выгодных займов для приобретения жилья. В этом году для реализации программы из республиканского бюджета планируется выделить 210 млрд тенге, из которых 90 млрд тенге уже поступили в Жилстройсбербанк.

«Прием заявок проводится с 17 августа по 16 сентября. По программе к нам поступило 877 заявок, из них 217 человек прошли подтверждение о том, что состоят в очереди на жилье в акимате, 16 человек получили одобрение на получение кредита. Мы им дали срок в 2 месяца на поиск приобретаемого жилья. Это может быть любое жилье на первичном рынке, в том числе по договору долевого участия», - пояснила заместитель директора филиала Жилстройсбербанка Эльмира Искендирова.

Одной из первых в стране одобрение по госпрограмме получила актюбинка Арман Айдынова. Женщина работает бухгалтером, воспитывает с мужем 4 детей.

«Мы состоим в очереди на жилье с 2009 года. Все это время живем у родственников. Планируем покупать 3-4 комнатную квартиру, для этого нам одобрили кредит в 15 млн тенге», - рассказала она.

По условиям программы, кредит на приобретение жилья на первичном рынке выдается под 5 процентов годовых с первоначальным взносом в 10 процентов от суммы, сроком на 20 лет. В программе могут участвовать очередники местного исполнительного органа, вставшие в очередь в период с 1986 по 2010 годы. По Актобе, по данным отдела жилищных отношений, насчитывается около 5 тысяч очередников, зарегистрированных в данный период.