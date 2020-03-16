Одобрен первый кредит по «Бакытты отбасы» в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе одобрен первый в этом году кредит по жилищной программе «Бакытты отбасы» , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 12 по 13 марта в банк по программе «Бакытты отбасы» обратились 18 человек, из них 14 получили одобрение. Как известно, по данной программе на квартиры могут претендовать три категории граждан - многодетные, неполные семьи и семьи с детьми инвалидами, которые состоят в очереди на жилье в акимате.

Первую кредитную заявку в этом году мы одобрили жительнице Кобдинского района Актюбинской области матери с двумя детьми Бибигуль Кылышбаевой», - говорит главный специалист филиала Жилстройсбербанка Максат Заитов.

Б.Кылышбаева одна воспитывает двоих детей. Госслужащая, собственного жилья у семьи нет. Четыре года назад она открыла счет в ЖССБ и начала копить на будущую квартиру, чтобы в дальнейшем с детьми ни от кого не зависеть и обеспечить их домом. Ее накоплений хватило для первоначального взноса, и банк одобрил Бибигуль заем в размере 10 млн тенге. Ставка по кредиту составит всего 2% годовых.

Бибигуль Кылышбаева, получив одобрение, начала подыскивать подходящую квартиру в Актобе.

«Я едва сдержала слезы, когда пришло смс от банка со словами «Вам одобрено»! Получить льготный кредит по ставке 2% годовых и купить наконец-то свое жилье я хотела еще в прошлом году. Но тогда из-за декрета не смогла участвовать в «Бақытты отбасы», у меня не было доходов. Помню, сильно расстроилась. В этом году следила за новостями банка и как только узнала о старте программы сразу же принесла в банк направление от районного акимата, сдала документы и уже через 15 минут получила положительный ответ, - радуется Бибигуль Кылышбаева.