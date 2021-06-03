АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Одну тонну осетра изъяли у браконьеров в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Атырауской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре-2021». С начала мероприятия выявлено 246 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы. В ходе мероприятия стражи порядка изъяли 2 тонны рыбы, в том числе 1 тонну осетровых пород, 239 орудий лова и 12 водных инструментов. За время мероприятия «Бекіре-2021» возбуждено 16 уголовных дел.



