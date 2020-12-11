Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мнения

Одну из версий Хартии о беспристрастном и честном наблюдении на выборах представили на всеобщее обсуждение

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Декабря 2020, 16:13
Одну из версий Хартии о беспристрастном и честном наблюдении на выборах представили на всеобщее обсуждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный деятель, председатель правления «Ассоциация экологических организаций Казахстана», руководитель Республиканской специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии РК Айгуль Соловьева разместила на своей странице в Facebook одну из версий Хартии о беспристрастном и честном наблюдении на выборах на всеобщее обсуждение, передает МИА «Казинформ».

ХАРТИЯ О БЕСПРИСТРАСТНОМ И ЧЕСТНОМ НАБЛЮДЕНИИ НА ВЫБОРАХ

Исходя из целей и принципов ОБСЕ и Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, мы, участники гражданского общества, взяли на себя ответственность взаимодействовать и сотрудничать со всеми независимыми и международными наблюдателями, а также от различных групп и коалиций настоящим заявлением:

Подтверждаем значение Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, установивших, что полномочия на власть должны основываться на волеизъявлении народа.

Придерживаться принципов объективности, достоверности, открытости, ответственности, гласности, прозрачности, политической нейтральности и профессионализма.

Признавать соблюдение и совершенствование демократических институтов народного волеизъявления, процедур их реализации, соответствующих Конституции правовым актам страны, основанным на общепризнанных принципах и нормам международного права.

В целях реализации намерений согласились о нижеследующем:

• Поддерживать демократические выборы, являющиеся одним из высшего выражения власти и воли народа.

• Содействовать открытому и гласному характеру выборов, осуществлению защиты избирательных прав и свобод человека и гражданина, общественного и международного наблюдения за выборами.

• Соблюдать Конституцию Республики Казахстан, выборное законодательство РК и руководствоваться международными актами при осуществлении наблюдения.

• Обеспечивать право гражданина избирать и быть избранным, закрепленное в Конституции, законах и иных нормативных правовых актах.

• Уважать работу других организаций независимых наблюдателей, налаживать сотрудничество с ними.

• Учитывать, что кандидаты не вправе использовать преимущества своего служебного или должностного положения в целях своего избрания.

• Реагировать на нарушения избирательных прав каждого гражданина.

• Формировать объективную, точную информацию с документальным подтверждением, достаточным для проверки сообщаемой информации.

• Проводить в жизнь положения настоящей Хартии для закрепления гарантий организации общественного и международного наблюдения за выборами в Казахстане.


Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом