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Одну из улиц перекроют на месяц в Алматы

23 Августа 2021 09:25
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Одну из улиц перекроют на месяц в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Часть улицы Шагабутдинова в Алматы на месяц закроют для автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С 21 августа по 20 сентября 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по улице Шагабудинова от улицы Карасай батыра до улицы Кабанбай батыра.

Вводимые ограничения необходимы для проведения реконструкции магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

«Для сохранения комфортных условий местным жителям горячая вода в здания будет подаваться по временной схеме. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда названного участка», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».



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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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