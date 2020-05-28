Одну из столичных улиц перекроют до 17 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршрут во избежание пробок на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по проспекту аль-Фараби на участке от улицы Пушкина до улицы Байтурсынова.

«В этой связи с 28 мая по 17 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке», – говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

В этой связи жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.