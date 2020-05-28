Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 26 °С
USD 412.10 EUR 454.34
RUB 5.82 CNY 57.62
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Одну из столичных улиц перекроют до 17 июня

28 Мая 2020 17:29
Поделиться:
Одну из столичных улиц перекроют до 17 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршрут во избежание пробок на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по проспекту аль-Фараби на участке от улицы Пушкина до улицы Байтурсынова.

«В этой связи с 28 мая по 17 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке», – говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

В этой связи жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Дороги,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив