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Одну из столичных улиц перекроют до 17 июня
28 Мая 2020 17:29
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршрут во избежание пробок на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети ведутся работы по проспекту аль-Фараби на участке от улицы Пушкина до улицы Байтурсынова.
«В этой связи с 28 мая по 17 июня планируется частичное перекрытие движения на данном участке», – говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.
В этой связи жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Ключевые слова: Нур-Султан, Дороги,
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