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Одну из старейших школ Темиртау отремонтируют в этом году

21 Января 2022 18:22
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Одну из старейших школ Темиртау отремонтируют в этом году

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау, на улице Куляш Байсеитовой, отремонтируют среднюю школу-гимназию № 15, которая была признана аварийной в 2018 году. Двухэтажное типовое здание построили в 1953-м. В нём обучалось не одно поколение темиртауцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Школа рассчитана примерно на 500 учеников. Родители всегда стремились отдать туда своих детей, так как она была одной из первых по показателям качества образования. С годами здание пришло в аварийное состояние. В 2018 году техобследование показало, что оно нуждается в капитальном ремонте. Там были проблемы с межэтажным перекрытием. Восстановление учебного заведения поможет разгрузить школы восточной части города», – рассказала пресс-секретарь акимата города Темиртау Гульнур Абдгалиева.

Капитальный ремонт в школе начнётся весной. Сейчас уже определён подрядчик, который восстановит ветхое здание. После капремонта школе будет присвоено имя великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы.

Также в этом году ремонтные работы начнутся в Первом темиртауском классическом лицее и в общеобразовательной школе № 32 посёлка Актау.

Всего в Темиртау 29 школ, две из которых частные.


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#Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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