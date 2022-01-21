Одну из старейших школ Темиртау отремонтируют в этом году

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау, на улице Куляш Байсеитовой, отремонтируют среднюю школу-гимназию № 15, которая была признана аварийной в 2018 году. Двухэтажное типовое здание построили в 1953-м. В нём обучалось не одно поколение темиртауцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Школа рассчитана примерно на 500 учеников. Родители всегда стремились отдать туда своих детей, так как она была одной из первых по показателям качества образования. С годами здание пришло в аварийное состояние. В 2018 году техобследование показало, что оно нуждается в капитальном ремонте. Там были проблемы с межэтажным перекрытием. Восстановление учебного заведения поможет разгрузить школы восточной части города», – рассказала пресс-секретарь акимата города Темиртау Гульнур Абдгалиева.

Капитальный ремонт в школе начнётся весной. Сейчас уже определён подрядчик, который восстановит ветхое здание. После капремонта школе будет присвоено имя великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы.

Также в этом году ремонтные работы начнутся в Первом темиртауском классическом лицее и в общеобразовательной школе № 32 посёлка Актау.

Всего в Темиртау 29 школ, две из которых частные.