30 Мая 2022 00:01

Одну из самых «креативных» шпаргалок выявили на ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильный телефон, миникамера, микронаушники, бумажная шпаргалка – этими шпионскими средствами часто пытаются воспользоваться абитуриенты, желающие легко сдать ЕНТ. Об одном из «творческих способов» списывания сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает МИА «Казинформ».

В первую неделю ЕНТ, которое в этом году проводится в 18-й раз, 22 абитуриента были лишены возможности пройти тестирование при запуске, а 21 абитуриент лишен возможности сдать его за попытку применения запрещенных предметов в ходе тестирования.

О самом «творческом способе» списывания на ЕНТ за эту неделю сообщил на своей странице в Instagram директор Национального центра тестирования. Находчивый тестируемый попытался вынести тестовые вопросы из аудитории, записав их на обертку витаминов. Его креатив не осуществился благодаря бдительным наблюдателям.

«Весь процесс тестирования находится под нашим полным контролем. Так что, не старайтесь вынести из аудитории тестовые задания или их отрывки. Если вы хорошо подготовитесь к ЕНТ и проявите старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы. Ведь знания – навсегда», - отметил Руслан Емелбаев.